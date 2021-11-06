Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, 11 Fas ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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