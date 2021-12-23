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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan uyruklu 11 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Kofçaz ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

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Sabah
08:29
Öğle
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İkindi
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Akşam
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