Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan uyruklu 11 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Kofçaz ilçesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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