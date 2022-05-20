YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

20.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Malkoçlar köyü bölgesinde yaptığı araştırmada, 11 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Ümraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandıÜmraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecekÇaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:35
Yatsı
22:19
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Victoria's Secret modelinin büyük itirafı olay oldu

Victoria's Secret modelinin büyük itirafı olay oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.