Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, Fas, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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