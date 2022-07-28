Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı, Tatlıpınar ve Malkoçlar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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