YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

28.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı, Tatlıpınar ve Malkoçlar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyedeGÜNCELLEME - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi adliyede
Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladıSamsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldıYalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jandarma

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:19
Akşam
20:41
Yatsı
22:23
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.