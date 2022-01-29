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Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

29.01.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Cezayir, Afganistan, Tunus ve Fas uyruklu 15 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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