YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

23.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy köyü ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyorTrakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandıBursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jandarma

Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:49
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:46
Yatsı
22:30
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.