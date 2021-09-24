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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

24.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayık köyünde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler, Irak ve Suriye uyruklu 19 göçmeni yakaladı.

Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini söyleyen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Sabah
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

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Merkez
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