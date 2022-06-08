Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yakaladıkları Irak, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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