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Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

24.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iki bölgede yaptığı araştırmada, 23 Suriye, Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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Kırklareli Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

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Sabah
06:11
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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