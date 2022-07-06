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Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı

06.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı

Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan tarla yangınında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Karaağaç köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını buğday tarlalarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 25 dekar buğday ile 30 dekar anız zarar gördü.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce bölgeye giderek incelemede bulundu.

Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın karaağaç

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