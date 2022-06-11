Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Babaeski ilçesinde M.K. idaresindeki minibüste Suriye uyruklu 14, Kofçaz ilesinde B.A'nın kullandığı kamyonette de Afganistan uyruklu 14 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Ekipler, Kofçaz ilçesindeki ormanlık alanda da 2 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

30 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

M.K. ve B.A. gözaltına alındı.



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