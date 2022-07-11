Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 38 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 5 bölgede Pakistan ve Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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