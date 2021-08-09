Kırklareli'nde 5 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyü ile Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 5 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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