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Kırklareli'nde 6 sığınmacı yakalandı

26.05.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 6 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yörükbayır köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 6 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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