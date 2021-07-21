Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 7 Irak uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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