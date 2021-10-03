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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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