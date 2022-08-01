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Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı

01.08.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan giren 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı. Ekipler, dinlenme tesislerinde bulunan 3 minibüste yaptığı aramada Suriye ve Yemen uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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