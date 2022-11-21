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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

21.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 2. kilometresindeki trafik uygulamasında bir otomobilde uyrukları henüz tespit edilemeyen 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler bir başka düzensiz göçle mücadele çalışması kapsamında da Karamesutlu köyü yakınlarında da yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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