Kırklareli'nde çıkan örtü yangını söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 5 hektarlık alana zarar veren örtü yangını, söndürüldü.

Kırıkköy köyündeki Gölet mevkisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi ve Kırklareli Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.



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