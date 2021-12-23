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Kırklareli'nde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

23.12.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 32. Sokak'ta bir apartmanın beşinci katındaki daireden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan Cüneyt B, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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