Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesi mevkisinde, fabrika işçilerini taşıyan Nedim Göç idaresindeki 39 AAS 668 plakalı otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Göç'ün aracı yol kenarına park etmesinin ardından işçiler otobüsten indi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın otobüste hasara yol açtı.



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