Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karahalil beldesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale ediyor. Ekipler yangının çiftlik evine sıçramaması için yoğun bir mücadele veriyor.
Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor. Zaman zaman deponun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geliyor.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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