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Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

26.07.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Kırklareli'ndeki huzurevi sakinlerine aşı uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşı alanı oluşturdu.

Ekip, huzurevi sakinlerinin hatırlatma doz aşılarını uyguladı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, hatırlatma dozlarının devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının büyük önem taşıdığını hatırlatan Cerit, vatandaşları sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Aşı hatırlatma dozu kovid-19

Kırklareli Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

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