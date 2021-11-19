Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, S.T, M.Ö, S.G, E.Ç. ve A.A'yı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz