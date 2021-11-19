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Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

19.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, S.T, M.Ö, S.G, E.Ç. ve A.A'yı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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maske Kırklareli

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İkindi
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Akşam
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

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