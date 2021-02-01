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Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

01.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişiye 26 bin 366 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kadıköy köyünde F.Y. ile G.A'nın karaca avladığını tespit etti.

İki kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 26 bin 366 lira ceza kesildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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