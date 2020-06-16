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Kırklareli'nde maske takmayan 131 kişiye ceza yazıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde maske takmayan 131 kişiye ceza yazıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 131 kişiye toplam 67 bin 900 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Babaeski, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Ekipler, denetimlerde, maske takmayan 131 kişiye toplam 67 bin 900 lira ceza yazdı.

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