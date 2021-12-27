Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Fatih Ara Sokak'ta bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan U.G, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



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