Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın satış bölümüne de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.



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