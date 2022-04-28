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Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

28.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın satış bölümüne de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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