Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sis nedeniyle ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.



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