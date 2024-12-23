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  4. Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı

Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı

AA AA
23.12.2024 09:27
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Kırklareli'nde, yazın kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle susuz kalan Teke Deresi'nin debisi son yağışlarla yükselmeye başladı.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki dere, yaz aylarının aşırı kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

Derenin suyu son yağışlarla yeniden akmaya başladı.

Bölgede besicilik yapan bazı üreticiler de hayvanların su ihtiyacını Teke Deresi'nden karşılıyor.

Vatandaşlardan Gökhan Aşveren, AA muhabirine, derenin kuraklık nedeniyle 5 aydır susuz kaldığını söyledi.

Yağışlarla beraber derenin yeniden suyla buluştuğunu ifade eden Aşveren, "İlk kez Teke Deresi'nin kuruduğunu görmüştüm. Son yağışlarla birlikte derenin yeniden suyla buluşması beni mutlu etti." dedi.

Anahtar Kelimeler:
kuraklık

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