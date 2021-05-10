Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci arttırılarak devam ediyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

Ekipler önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile gerçekleştiriliyor.

Drone ile yapılan denetimlerde Karahıdır Korusu'nda piknik yapan 6 kişi tespit edildi.

Tespit görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, salgının sona ermesi için tedbirlere uyulması gerektiği uyarısını yineledi.



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