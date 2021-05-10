YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor

10.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kuralları ihlal edenler drone ile yakalanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci arttırılarak devam ediyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

Ekipler önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile gerçekleştiriliyor.

Drone ile yapılan denetimlerde Karahıdır Korusu'nda piknik yapan 6 kişi tespit edildi.

Tespit görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, salgının sona ermesi için tedbirlere uyulması gerektiği uyarısını yineledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Kırklareli'nde bir evde 550 litre kaçak içki ele geçirildiKırklareli'nde bir evde 550 litre kaçak içki ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
tam kapanma

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:25
Yatsı
22:04

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.