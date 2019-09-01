SPOR

Kırklarelispor, Galatasaray'dan Malik Karaahmet'i transfer etti

FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor, Galatasaray'dan Malik Karaahmet ile sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor, Galatasaray'dan Malik Karaahmet'i transfer etti

Kulüp binasında başkan Volkan Can'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 19 yaşındaki Malik Karaahmet, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Başkan Can, burada yaptığı konuşmada, yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını söyledi. Malik Karaahmet'i takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Can, bu yıl tecrübeli bir takım oluşturduklarını belirtti.

Fenerbahçe'den Caner Koca ile de kısa süre önce 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsatan Can, hedeflerinin bu yıl çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.

Almanya'nın Karlsruher takımından 2018-2019 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer olan Malik, 21 Yaş Altı Ligi'nde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maça çıkarken, tamamı ligde 9 gol kaydetti.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Kayseri Gençlerbirliği'nde transferKayseri Gençlerbirliği'nde transfer
Fikret Orman yeniden başkan seçildiFikret Orman yeniden başkan seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırklarelispor Malik Karaahmet

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Ve Beşiktaş forvetini buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

TFF ile Bein Sports'tan dev anlaşma

TFF ile Bein Sports'tan dev anlaşma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklarelispor, Galatasaray'dan Malik Karaahmet'i transfer etti

G.Saray'dan ayrıldı, 2. Lig'e gitti

Kayseri Gençlerbirliği Bahtiyar Ekici’yi transfer etti

Kayseri Gençlerbirliği'nde transfer

Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Bursaspor transfer yasağını kaldırdı

Bursaspor transfer yasağını kaldırdı

BB Erzurumspor’da parola üç puan

BB Erzurumspor’da parola üç puan

Eski Galatasaraylı futbolcu Dean Saunders'a hapis cezası

Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.