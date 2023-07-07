SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kırkpınar'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

Kırkpınar'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

07.07.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında devam etti.

Ata sporu yağlı güreşleri çeşitli boylarda Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor.

Öğle saatlerinde sıcakla mücadele eden pehlivanlar sağanakla serinledi.

Müsabakası devam eden güreşçiler, mücadelelerini sağanak altında yaptı.

Karşılaşmalarını bekleyen bazı pehlivanlar ise sağanak nedeniyle tribünlerin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hakemler de yağmurluk giyerek müsabakaları yönetti.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Yağış kent merkezinde de etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wimbledon'da 2. tura çıkanlar belli oldu!Wimbledon'da 2. tura çıkanlar belli oldu!
Canlı yayında Arda Güler'in İspanya Ligi'ne gideceğini duyurdular! Canlı yayında Arda Güler'in İspanya Ligi'ne gideceğini duyurdular!
Ne yaptın Jesus! Akılalmaz teklif...Ne yaptın Jesus! Akılalmaz teklif...
Anahtar Kelimeler:
kırkpınar At

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.