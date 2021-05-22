Kırkpınar Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? Kırkpınar Güreşleri için seyirci alınacak mı?

Kırkpınar Güreşleri'nin bu yıl pandemi sebebiyle seyircili olup olmayacağı sorgulanırken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı tarih, yer ve seyirci alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar Gürkan tarafından açıklandı. Peki Kırkpınar Güreşleri ne zaman?

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN? KIRKPINAR GÜREŞLERİ İÇİN SEYİRCİ ALINACAK MI?

Merakla beklenen Kırkpınar Güreşleri hakkındaki detaylar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanmış olan, 'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri’nin gerçekleştirilebileceğine fakat salgın tedbirlerinin uygulanması koşuluyla yapılabilmesine onay verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın almış olduğu kararın ardından 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 2, 3 ve 4 Temmuz 2021 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda seyircisiz şekilde yapılacağını açıkladı.