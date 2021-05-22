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Kırkpınar Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? Kırkpınar Güreşleri için seyirci alınacak mı?

22.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Güreşleri'nin bu sene ne zaman yapılacağı ve pandemi nedeniyle seyircili olup olmayacağı merak ediliyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu sene 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı tarihi, yeri ve seyirci alınıp alınmayacağını açıkladı. Peki Kırkpınar Güreşleri ne zaman? Kırkpınar Güreşleri için seyirci alınacak mı? İşte detaylar...

Kırkpınar Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? Kırkpınar Güreşleri için seyirci alınacak mı?

Kırkpınar Güreşleri'nin bu yıl pandemi sebebiyle seyircili olup olmayacağı sorgulanırken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı tarih, yer ve seyirci alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar Gürkan tarafından açıklandı. Peki Kırkpınar Güreşleri ne zaman?

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN? KIRKPINAR GÜREŞLERİ İÇİN SEYİRCİ ALINACAK MI?

Merakla beklenen Kırkpınar Güreşleri hakkındaki detaylar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanmış olan, 'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri’nin gerçekleştirilebileceğine fakat salgın tedbirlerinin uygulanması koşuluyla yapılabilmesine onay verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın almış olduğu kararın ardından 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 2, 3 ve 4 Temmuz 2021 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda seyircisiz şekilde yapılacağını açıkladı.

2020 senesinde Covid-19 salgını sebebiyle yapılamamış olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu sene 660'ıncısını gerçekleştirecek olmalarının heyecanını yaşadığını ifade eden Gürkan, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın halen devam ediyor ama salgın tedbirleri kapsamında da normalleşme adımları atılıyor. Geçen yıl yapamadık ama bu yıl güreşleri yapabilmek için uzun zamandır temaslarımız devam ediyordu. Binlerce yağlı güreş pehlivanı ve yüzbinlerce yağlı güreş sever vatandaşımızın gözü-kulağı bu yönde olumlu bir karar alınmasındaydı. Güreş Federasyonumuz başta olmak üzere, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve üyeleri olarak bizler büyük çaba sarf ediyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yönde bir karar alarak, 3 yağlı güreşin seyircisiz olarak Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesini uygun buldu ve kararı bizlere iletti. Merak ve heyecan içinde 2-4 Temmuz tarihlerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılacak güreşlerin önlemler kapsamında seyircisiz gerçekleştirileceğini, salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını aktaran Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin televizyondan canlı olarak yayınlanacağını belirtti ve gelecek günlerde konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.


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Edirne
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