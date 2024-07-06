Kırkpınar'ın favori isimlerinden İsmail Balaban, ikinci turda elendi

Edirne'de, Sarayiçi'nde gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, 32 başpehlivan ikinci tur müsabakaları için çayıra çıktı. Başpehlivanlardan favori gösterilen isimlerden Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek gibi isimler rakiplerini yenerek son 16'ya kaldı.

Kırkpınar'ın favori isimlerden 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, rakibi Hamza Özkaradeniz'e puanlamada yenildi. Balaban güreş sonunda sakatlanırken, büyük üzüntü yaşadı.

ÜÇ ESKİ ŞAMPİYON DA İKİNCİ TURDA ELENDİ

İkinci tur müsabakalarında, 648 ve 649'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Mehmet Yeşil Yeşil, 4 kez şampiyonluğu bulunan Recep Kara ve 645'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Osman Aynur rakiplerine yenilerek elendi. Müsabakalar sonucunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan tur atladı.

Tur atlayan başpehlivanlar şu isimlerden oluştu:

İsmail Koç, Mustafa Taş, Enes Doğan, Serhat Gökmen, Osman Kan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Aslan, Orhan Okulu, Yıldıray Akın, Feyzullah Aktürk, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Batu





