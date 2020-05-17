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  4. Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı yaşamını yitirdi

Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı yaşamını yitirdi

EDİRNE HABERLERİ  | 17.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

"Marş fabrikatörü" diye anılan emekli müzik öğretmeni ve yazar, Edirne'de defnedildi

EDİRNE (AA) - Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı (76) yaşamını yitirdi.

Kırkpınar Marşı'nın yanı sıra bir çok marşa imza atan ve bu nedenle "Marş fabrikatörü" diye anılan emekli müzik öğretmeni ve yazar Beyazıt Sansı, dün evinde vefat etti.

Kansere yenik düşen Sansı'nın cenazesi, Karaağaç Eski Camisi'nde kılınan namazın ardından, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sansı ailesi, merhumun yakınları ve dostları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı katıldı.

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