KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2023: 662. Kırkpınar Güreşleri ne zaman, ödül ne kadar? Program belli oldu!

Kırkpınar Güreşleri dünyanın en eski spor organizasyonu olarak biliniyor. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de yer alan Kırkpınar Güreşleri bu sene 662. defa gerçekleştirilecek. Başpehlivanın belli olacağı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte detaylar...

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu sene 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

