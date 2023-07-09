KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN 2023: 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kim olacak? Şampiyon belli oluyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı bugün gerçekleştirilecek final güreşi ile belli olacak. Birçok kişi "662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan için final güreşi saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN KİM OLACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı için final güreşi saat 17.30'da yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GEÇEN YIL KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN KİM OLMUŞTU?

Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi 2022 yılında düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ile madalyaların iadesine karar vermesi nedeniyle Kırkpınar başpehlivanlık unvanı da Sinoplu Mustafa Taş'a geçti.

Bu nedenle ; 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu.

661. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

Mustafa Taş, 15 Eylül 1997 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.

2021 yılında 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda ikinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Milas Çomakdağ Yağlı Güreşlerinde 3. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı 25. Kula Belediyesi Yağlı Güreşlerinde Şampiyon olarak başpehlivan olarak ilk Şampiyonluğunu kazandı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 23 güreşe katılarak 1 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 4 kürsü ile tamamladı. İlk sezonunda 70 güreşe çıkan Mustafa Taş bunların 48'ini kazanırken 22'sini kaybetti.

2022 yılında yapılan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek'e yenilerek ikinci olmuştur. Aynı sene 60. Çalı Yağlı Güreşlerinde Vezirköprü 16. Kunduz Yağlı Güreşlerinde, 55. Dikmen Yağlı Güreşlerinde, 44. Uluborlu Yağlı Güreşlerinde, Silivri 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinde, 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşlerinde, 15. Şile Yağlı Güreşlerinde , 21. Çatalca Yağlı Güreşlerinde ve Osmancık Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın ardından diğer finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.

