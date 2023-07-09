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  4. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon kim oldu? Mustafa Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon kim oldu? Mustafa Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı

09.07.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon merak konusu oldu. 7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken geçen yılın kazananı ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon kim oldu? Mustafa Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2022'nin başpehlivanı ve detaylar...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen senenin şampiyonu internette araştırılıyor. 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek olmuştu. Fakat 9 Mart 2022 tarihi itibarıyla kazandığı tüm dereceler Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından iptal edildi ve Kırkpınar başpehlivanlık unvanının sahibi değişti. İşte 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı ve detaylar...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN KİM OLMUŞTU?

Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi 2022 yılında düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ile madalyaların iadesine karar vermesi nedeniyle Kırkpınar başpehlivanlık unvanı da Sinoplu Mustafa Taş'a geçti.

Bu nedenle ; 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu.

661. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

Mustafa Taş, 15 Eylül 1997 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.

2021 yılında 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda ikinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Milas Çomakdağ Yağlı Güreşlerinde 3. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı 25. Kula Belediyesi Yağlı Güreşlerinde Şampiyon olarak başpehlivan olarak ilk Şampiyonluğunu kazandı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 23 güreşe katılarak 1 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 4 kürsü ile tamamladı. İlk sezonunda 70 güreşe çıkan Mustafa Taş bunların 48'ini kazanırken 22'sini kaybetti.

2022 yılında yapılan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek'e yenilerek ikinci olmuştur. Aynı sene 60. Çalı Yağlı Güreşlerinde[6], Vezirköprü 16. Kunduz Yağlı Güreşlerinde, 55. Dikmen Yağlı Güreşlerinde, 44. Uluborlu Yağlı Güreşlerinde, Silivri 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinde, 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşlerinde, 15. Şile Yağlı Güreşlerinde , 21. Çatalca Yağlı Güreşlerinde ve Osmancık Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın ardından diğer finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.

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