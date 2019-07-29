Kirli havuzlar sağlık sorununa sebep oluyor

Havaların çok sıcak olduğu şu günlerde birçoğumuz kendimizi serin sulara atmak istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayıp tatile gitme fırsatını bulamayanlarımız serinlemek için tercihimizi havuzlardan yana kullanıyoruz. Ancak yeterince dezenfekte edilmeyen, sağlık koşullarına uygun olmayan havuzlar sağlığımızı tehdit ediyor. İyi temizlenmeyen havuzlar mide, bağırsak, kulak, göz, idrar yolu enfeksiyonları, mantar, alerji gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Öğretim Üyesi İrem Öner Özkara, havuzlardan kaynaklanan sağlık problemleri ve bunların çözümlerine dair önemli bilgiler veriyor.

İKİ GÜNDEN FAZLA SÜREN YÜKSEK ATEŞTE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN

Havuz kaynaklı enfeksiyonların başında mide ve bağırsak enfeksiyonlarının geldiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi İrem Öner Özkara, havuz suyunda birkaç güne kadar canlı kalabilen virüsler, bakteriler ve parazitlerin suyun yutulması ile sindirim sistemine yerleşterek bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş ile seyreden enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Bu enfeksiyonlar nedeniyle bazen ciddi sıvı ve elektrolit kayıplarının oluşabileceğini hatırlatan Önkara, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Havuz sonrası gelişen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar varsa önce beslenme düzeninizde değişiklik yapın. Diyete mutlaka, ev yapımı yoğurt, ayran, pirinç suyu, şeftali suyu, gazı alınmış maden suyu, muz, makarna, patates ve pirinç püreleri, tarhana veya yoğurt çorbası ekleyin ve sıvı-elektrolit kaybı önlenmeye çalışın. İshalin veya kusmanın 5 günden uzun sürdüğü durumlarda, 2 günden uzun süre devam eden yüksek ateş varlığında, kanlı ve mukuslu ishal durumunda mutlaka doktora başvurun.”