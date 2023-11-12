KİRLİ SEPETİ CANLI İZLE 7. BÖLÜM! Kirli Sepeti hangi günler, hangi kanalda yayınlanıyor? Son bölüm özeti

Kirli Sepeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 7. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜNLER, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kirli Sepeti dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu akşam 7. bölüm ile kerana gelecek.

KİRLİ SEPETİ CANLI İZLE 7. BÖLÜM!

İlkkan'ın serbest bırakılması, Songül'ü sevindirse de Songül çocuklarının ondan gizli İlkgül'ün okul parasını ne yaptıklarını sindiremez. İlkgül ve İlkkan'ı, değiştiğini iddia eden Yılmaz ile birbirlerine bırakıp evini terk eder. Tam Yılmaz'ın değiştiğine inanırken ise diğer kadının gelmesi Songül için her şeyi değiştirir. Kahraman ve İlkgül ise Meryem'in ölümünün ardındaki gerçeklerin peşine düşerler.

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Darbe üstüne darbe alan Songül, üstesinden gelebileceklerine konsantre olur ve İlkgül'ün Canan'a borcunu ödeyebilmek için bulabildiği her işi yapmaya koyulur. Ama en büyük darbeyi İlkgül'ün yalanı ortaya çıktığında alacağını bilmiyordur. Şermin, Medine'yi gördüklerini anlatırsa onu ve Canan'ı ifşa edip hapse attırmakla tehdit eder.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

15:00 Bambaşka Biri

16:45 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Bambaşka Biri

03:00 Senden Daha Güzel

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Ruhun Duymaz







