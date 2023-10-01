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Kirli Sepeti dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Kirli Sepeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Fox TV yayın akışı

01.10.2023 19:13 | Son Güncelleme:
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Kirli Sepeti dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun ve Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolde olduğu dizi büyük beğeni topladı. 1 Ekim Pazar Fox yayın akışı listesinde yer alan Kirli Sepeti'nin konusu ve oyuncuları da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Kirli Sepeti dizisi hangi gün, bu akşam var mı? kirli Sepeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Fox TV yayın akışı

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de ikinci bölümü ile ekrana gelecek. İlk bölümden büyük beğeni toplayan Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti konusu ve oyuncuları ile Kirli Sepeti yayın günü detayları...

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Kirli Sepeti her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşacak. 24 Eylül Pazar günü ilk bölümü ile ekrana gelen Kirli Sepeti, Fox TV'de yayınlanıyor. Kirli Sepeti bu akşam 2. Bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

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KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
11:15 Adım Farah
13:30 Yabani
14:45 Hudutsuz Sevda
16.15 Kader Bağları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
01:45 Bambaşka Biri
04:15 Yabani
06:00 Kefaret

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