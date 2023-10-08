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Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Kirli Sepeti nerede çekiliyor? Son bölüm özeti

08.10.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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Kirli Sepeti dizisi yayınlanan bölümlerle izleyicilerden tam not aldı. Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun ve Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolde olduğu dizi büyük beğeni topladı. 8 Ekim Pazar tv yayın akışı listesinde yer alan Kirli Sepeti'nin hangi gün ve hangi kanalda yayınlandığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Kirli Sepeti nerede çekiliyor? Son bölüm özeti

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de ikinci bölümü ile ekrana gelecek. İlk bölümden büyük beğeni toplayan Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti konusu ve oyuncuları ile Kirli Sepeti yayın günü detayları...

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti pazar akşamları ekrana geliyor. 3. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi saat 20.00'de başlıyor.

KİRLİ SEPETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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KİRLİ SEPETİ 3. BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

İlkgül'ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül'den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül'ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur. Songül'ün yokluğunda Canan'la da ilgilenen Hayriye'nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır. İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin'in onu kovdurma planını öğrenir. Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman'a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
11:15 Yabani
13:45 Adım Farah
16.30 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:15 Bambaşka Biri
02:30 Yabani
05:00 Aşk Yeniden


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