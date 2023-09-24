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KİRLİ SEPETİ KONUSU VE OYUNCULARI! Kirli Sepeti dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Fox TV yayın akışı

24.09.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Kanallar yeni dizilerini bir bir tv yayın akışı listelerine eklemeye devam ediyorlar. Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti bu akşam ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fox TV'nin yeni dizisinin detayları

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de yayın hayatına başlayacak.Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti konusu ve oyuncuları ile Fox TV yayın akışı...

KİRLİ SEPETİ KONUSU

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Bambaşka Biri
13:45 Yabani
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:45 Bambaşka Biri
03:15 Yabani
05:45 Kefaret

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