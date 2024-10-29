Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray final kararı sonrası paylaştı! Veda mesajı

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti, final kararı alınca sosyal medyada seyirciler isyan etmişti.

Dizide Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray, diziye veda etmek için yaptığı paylaşımlarla hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Dizinin final kararı almasının ardından dizide Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray duygularını paylaştı.

"Çok sevdik biz birbirimizi" diyen Moray, "Ablanız olmak son yollarda başıma gelen en güzel şeydi" diyerek duygusal anlar yaşattı.

"Biz dün sepetimizin son sahnesini çektik" diyen Moray sözlerine şöyle devam etti:

"Normalde işler biter, final yazısı düşer ekrana, sonra düşülür teşekkür sağnağına. Bende ilk kez olmadı bu gelenek, teşekkürü vedası bekleyecek gibi değil çünkü. Çünkü tam bir veda olmasa da veda etmeliyim ve dağıtmalıyım bu kalabalıktan aldığım parlak etkiyi ki çarşamba günü o güzel kalabalığı görmeyeceğim gerçeğini halledebileyim. İnsan çalıştığı yerde nasıl neşeli, uyumlu, bir aradalık peşinde ve birbirine karşı merhametli olur’un reçetesi olsa Kirli Sepeti ekibini komple yazmak yeterli."