Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl hangi dizilerde oynadı?

Ayça Bingöl ile ilgili aramalar Kirli Sepeti dizisinin Fox TV yayın akışı listesinde yer alması ve dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ile birlikte başrol oynayacağı Kirli Sepeti dizisinde Songül karakterine hayat verecek. Yer aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ayça Bingöl'ün kim olduğu, hayatı ve oynadığı diziler merak edildi. İşte Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl ile ilgili merak edilenler...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ayça Bingöl 16 Ocak 1975, İstanbul doğumludur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

AYÇA BİNGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Süper Baba Ayça

1996 Tatlı Kaçıklar

1998 Çiçek Taksi Canan

1999 Ah Bir Zengin Olsam Ayça

Sır Dosyası Alev

2000 Evdeki Yabancı İpek Erez

2002 Asmalı Konak

Anne Babamla Evlensene

Kınalı Kar Nazar Beyoğlu

2004 Sihirli Annem Başak

Yadigar Sedef

2006-2007 İki Aile Füsun

2006 Taşların Sırrı Gülergül

2007 Bıçak Sırtı

2008 Küçük Kadınlar Özgür

2009 Bez Bebek Rüya

2009-2010 Samanyolu Evsed

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Cemile Karaboğa

2014 Benim Adım Gültepe Gülümser

2016 Babam ve Ailesi Nilgün Kayalar

2019 Kardeş Çocukları Ümran Çetin

2021 Kırmızı Oda Derya Çaldıran

2022-2023 Yürek Çıkmazı Cennet Tekin

2023- Kirli Sepeti Songül

