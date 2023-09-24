MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl hangi dizilerde oynadı?

Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl hangi dizilerde oynadı?

24.09.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Bingöl Kirli Sepeti dizisindeki Songül rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. En son, TRT1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Bingöl, bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Kirli Sepeti ile ekranlara geri dönüyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Cemile karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinen ünlü oyuncunun Kirli Sepeti dizisindeki performansı merak edildi. Peki, Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl hangi dizilerde oynadı?

Ayça Bingöl ile ilgili aramalar Kirli Sepeti dizisinin Fox TV yayın akışı listesinde yer alması ve dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ile birlikte başrol oynayacağı Kirli Sepeti dizisinde Songül karakterine hayat verecek. Yer aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ayça Bingöl'ün kim olduğu, hayatı ve oynadığı diziler merak edildi. İşte Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl ile ilgili merak edilenler...

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ayça Bingöl 16 Ocak 1975, İstanbul doğumludur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

AYÇA BİNGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Süper Baba Ayça
1996 Tatlı Kaçıklar
1998 Çiçek Taksi Canan
1999 Ah Bir Zengin Olsam Ayça
Sır Dosyası Alev
2000 Evdeki Yabancı İpek Erez
2002 Asmalı Konak
Anne Babamla Evlensene
Kınalı Kar Nazar Beyoğlu
2004 Sihirli Annem Başak
Yadigar Sedef
2006-2007 İki Aile Füsun
2006 Taşların Sırrı Gülergül
2007 Bıçak Sırtı
2008 Küçük Kadınlar Özgür

414x262-yurek-cikmazi-cennet-ayca-bingol-kimdir-kac-yasinda-nereli-meslegi-ne-ayca-bingol-boyu-kilosu-burcu-1667395008607

2009 Bez Bebek Rüya
2009-2010 Samanyolu Evsed
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Cemile Karaboğa
2014 Benim Adım Gültepe Gülümser
2016 Babam ve Ailesi Nilgün Kayalar
2019 Kardeş Çocukları Ümran Çetin
2021 Kırmızı Oda Derya Çaldıran
2022-2023 Yürek Çıkmazı Cennet Tekin
2023- Kirli Sepeti Songül

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
Ünlü şarkıcının en zor günü! Sanat dünyası akın ettiÜnlü şarkıcının en zor günü! Sanat dünyası akın etti
'Para aklıyorlar' iddiasına Armağan Çağlayan'da yanıt verdi! Paranın kaynağı...'Para aklıyorlar' iddiasına Armağan Çağlayan'da yanıt verdi! Paranın kaynağı...
Anahtar Kelimeler:
Ayça Bingöl Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.