Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl hangi dizilerde oynadı?

Ayça Bingöl ile ilgili aramalar Kirli Sepeti dizisinin Fox TV yayın akışı listesinde yer alması ve dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ayça Bingöl, Ceren Moray ile birlikte başrol oynayacağı Kirli Sepeti dizisinde Songül karakterine hayat verecek. Yer aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ayça Bingöl'ün kim olduğu, hayatı ve oynadığı diziler merak edildi. İşte Kirli Sepeti'nin Songül'ü Ayça Bingöl ile ilgili merak edilenler...
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ayça Bingöl 16 Ocak 1975, İstanbul doğumludur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.
Süper Baba Ayça
1996 Tatlı Kaçıklar
1998 Çiçek Taksi Canan
1999 Ah Bir Zengin Olsam Ayça
Sır Dosyası Alev
2000 Evdeki Yabancı İpek Erez
2002 Asmalı Konak
Anne Babamla Evlensene
Kınalı Kar Nazar Beyoğlu
2004 Sihirli Annem Başak
Yadigar Sedef
2006-2007 İki Aile Füsun
2006 Taşların Sırrı Gülergül
2007 Bıçak Sırtı
2008 Küçük Kadınlar Özgür
2009 Bez Bebek Rüya
2009-2010 Samanyolu Evsed
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Cemile Karaboğa
2014 Benim Adım Gültepe Gülümser
2016 Babam ve Ailesi Nilgün Kayalar
2019 Kardeş Çocukları Ümran Çetin
2021 Kırmızı Oda Derya Çaldıran
2022-2023 Yürek Çıkmazı Cennet Tekin
2023- Kirli Sepeti Songül