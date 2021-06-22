Bu meyve suyu bir başka! Kırmızı erik suyu nasıl yapılır?

Meyvenin öz lezzetini, orijinal rengini kullanarak elde edilen meyve suyunun lezzeti gerçekten bir başka oluyor. Yazın bunaltan sıcaklarında size enerji verecek, hem vitaminli hem lezzetli "Kırmızı Erik Suyu" tarifimizi paylaşıyoruz.

MALZEMELER

6 adet orta boy kırmızı erik

1 adet çubuk tarçın

1 çay bardağı toz şeker

4 adet karanfil

1.5 litre su

YAPILIŞI

Eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve erikleri küp küp doğrayıp bir tencereye koyun.

Eriklerin üzerine toz şekeri dökün ve 30 dakika bekletin.

Kaynamış 1.5 litre suyu eriklerin üzerine dökün ve orta ateşte erikleri kaynatın.

Erikler yumuşadığında kırmızı renklerini suya bırakacaklardır. Bir süzgeç yardımıyla suyu başka bir tencereye süzün, çubuk tarçın ve karanfilleri suya ekleyin, suyun altını kısarak kaynatma işlemine devam edin.

Eriklerin posasını blenderle parçalayın ve süzgeçten geçirerek kaynayan suya ilave edin.

Erik suyu 10 dakika daha kaynadıktan sonra içindeki çubuk tarçını ve karanfili alarak şişeye doldurun. Sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabına koyabilirsiniz.

Dilerseniz; nane yaprağı, böğürtlen veya limon dilimleri ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.



