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  4. Şifa deposu olarak bilinen Hortum dutu pekmezi artık gramla satılabiliyor

Şifa deposu olarak bilinen Hortum dutu pekmezi artık gramla satılabiliyor

21.06.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen Horum dutu pekmezi kilo yerine gram ile satılıyor. Hasadı yapılan Horum dutu pekmez yapıldıktan sonra piyasaya sunulmaya başlandı.

Şifa deposu olarak bilinen Hortum dutu pekmezi artık gramla satılabiliyor

Türkiye’de uzmanların her fırsatta tüketilmesi gerektiğini belirttiği Horum dutu pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliğiyle ön plana çıkan ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen Horum dutu pekmezi vatandaşlardan yoğun talep görürken, kilo yerine gramla satılıyor.

“EV ORTAMINDA YAPIYORUZ”

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde Ramazan Yaman isimli vatandaş, hasadına başladıkları Horum dutunu pekmez haline getirdikten sonra satışını yaptıklarını açıkladı.

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Horum dutunu evlerinde güvenli, sıfır katkı ve temiz bir şekilde ürettiklerini söyleyen Yaman, "Organik olarak ürettiğimiz Horum dutu pekmezinin kilosunu toptan 70 liraya ve perakende 90 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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