Kırmızı ete neden limon sıkmalısınız?

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Fatma Baysal "Sağladığı önemli besin öğeleri ve yararları ile meyve ve sebze tüketimi kesinlikle atlanmamalı. Meyve ve sebze gurubu besinler hücre yenilenmesi, doku onarımı, diş, göz, deri sağlığı ile kadınsal hastalıklara karşı direncin artırılmasında önemli rol oynar. Elma, portakal, armut, şeftali gibi meyvelerle domates, salatalık ve taze fasulye gibi sebze ihmal edilmemeli" diye konuştu.

Diyetisyen Fatma Baysal, yanlış diyet uygulamalarının vücut sağlığını bozduğunu anlatarak şunları söyledi: "Karbonhidrat gurubu yiyecekler, zayıflamak isteyen kadınlarımızın menülerinde genellikle yer almaz. Ancak vücut ağırlığı dikkate alınarak karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. Günde 6 dilim ekmek veya 3 dilim ekmek, 1 kepçe çorba ve 4 yemek kaşığı pilav ya da makarna tüketilmelidir. Vücut, enerjisinin büyük bölümünü karbonhidratlardan alır."

Proteinin dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini anlatan Baysal, "Haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün balık, 2 gün kuru baklagil ve 1 gün tavuk yenilmesini tavsiye ediyoruz. Kırmızı ette bulunan demirin emiliminin tam anlamıyla sağlanması için etin limon ile birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Ayrıca protein ağırlıklı bir öğünün ardından çay ve kahve en erken yarım saat sonra içilmeli" dedi.